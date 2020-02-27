В результате столкновений на "Барабашово" в полицию доставлены 20 человек

27 февраля 2020 г. 13:55
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Харьковская полиция принимает комплекс мер для недопущения силового противостояния на рынке «Барабашово».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, на территории рынка «Барабашово» произошли столкновения между частными предпринимателями и охранным агентством. 

Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. 

По данным полиции, 27 февраля около 11:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что по улице Амурской возле рынка «Барабашово» собралось более 100 человек и, якобы, раздаются взрывы.

На месте происшествия полицейские обнаружили около 100 человек.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейские изъяли несколько резиновых дубинок и газовые баллончики. 

Также правоохранители устанавливают, какой вид оружия был применен во время конфликта. 

Кроме того, в отдел полиции доставлены 20 человек, которых сейчас опрашивают. 

Как отмечается, от слезоточивого газа также пострадало несколько полицейских.      

Всего в полицию поступило 8 сообщений о ситуации на территории торгового центра. 

Факт события внесен в Единый реестр учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Работники следственно-оперативных групп проводят осмотр места происшествия.

Руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

Как отметили в полиции, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, а также специалисты взрывотехнического управления полиции.

 

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