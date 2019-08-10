Столкновения силовиков и сторонников экс-президента в Кыргызстане: около 140 пострадавших

Почти 140 человек пострадали в Бишкеке и окрестностях во время столкновений сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

"За 7, 8 и 9 августа медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим. Из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой Таш (село в 20 км от Бишкека, где расположен дом Атамбаева – ред.)", - сказал представитель министерства.

По его словам, на сегодняшний день в медицинских учреждениях Бишкека и Чуйской области продолжают получать лечение 14 пострадавших.

В ведомстве сообщили, что состояние у всех пострадавших, кроме начальника ГУВД Чуйской области, который перенес трепанацию черепа и находится в коме, стабильное.

Напомним, 7 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком началась спецоперация по задержанию бывшего президента.

В ходе силового противостояния пострадали десятки сторонников Атамбаева, один из бойцов спецназа погиб.

8 августа в ходе второго штурма силовики задержали Алмазбека Атамбаева.

Экс-президента поместили в СИЗО по обвинению в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.