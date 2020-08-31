Столкновения в Андреевке: из-за чего местные жители выгоняют ромов из поселка

Причиной конфликта в поселке Андреевка Балаклейского района случилась авария, в результате которой местный житель был избит компанией ромов.

По словам свидетелей, один из представителей национального меньшинства вышел на дорогу в неположенном месте, водитель пытался избежать наезда на пешехода, однако не смог и задел его машиной. Тогда уже на него с кулаками набросились другие ромы.

В защиту односельчанина неравнодушные вышли на центральную площадь с мирным собранием. Местные уверяли, что ссоры и столкновения здесь уже не первый раз, детей боятся отпускать на улицу самих, поэтому настаивали, чтобы те покинули их деревню.

После полсотни протестующих двинулись к дому, где живет ромская семья. Его забросали яйцами и камнями. После этого начались столкновения, а семью ромов полиция срочно эвакуировала.

Михаил Муленко, начальник Балаклейского ОП

По данному факту полицией начато два уголовных производства. Пострадавших нет.

Общественный порядок охраняли около 80 полицейских и бойцов спецподразделений особого назначения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 4 лет лишения свободы.