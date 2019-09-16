Столкновения в центре Харькова: трое задержанных

Как сообщалось, во время конфликта на улице Рымарской 15 сентября, после проведения Марша равенства, группа молодых людей сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.

В Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за нарушение общественного порядка задержаны двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано--Франковской области.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.