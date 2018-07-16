Столкнулся с полицейским авто и врезался в фуру - подробности полицейской погони на окружной

16 июля 2018 г. 8:29
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Накануне в 22-30 на проспекте Науки в районе пересечения с улицей Отакара Яроша полицейские остановили автомобиль Mazda, так как ранее поступала информация о том, что водитель может быть нетрезв. Когда один из патрульных подходил к остановившемуся авто, водитель начал движение, повредил служебный Renault Duster и уехал с места. 

Несколько экипажей патрульной полиции преследовали нарушителя. Пытаясь скрыться, водитель Mazda неоднократно создавал аварийные ситуации. На окружной дороге машина на какое-то время исчезла из поля зрения правоохранителей. Когда патрульные снова обнаружили авто, у него уже были другие номерные знаки. Остановить нарушителя удалось только создав на дороге искусственный затор - Mazda врезалась в грузовик Volvo и водитель был задержан. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время общения с нарушителем у него были замечены признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался. 

В салоне авто полицейские заметили пистолет, на который не было разрешения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. 

В результате на водителя Mazda были составлены протоколы по ст.124, ст.122-4, ст.130 и ст.122-2 КУоАП. Автомобиль Mazda эвакуирован на штрафплощадку. 

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