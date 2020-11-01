Стрельба и убийство в харьковском ресторане: полиция выясняет обстоятельства происшествия

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого в центре Харькова сегодня ночью произошла стрельба, а затем был до смерти забит мужчина.

Полиция Харькова выясняет обстоятельства его смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено правоохранителями, прибывшими на вызов, 1 ноября около 5:50 на втором этаже заведения.

Рядом с погибшим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин.

Имени и его род занятий в полиции не называют.

В настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.