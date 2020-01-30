Стрельба и взрыв на Кузнецкой началась с драки: в сети появилось видео

В сети появилось видео конфликта на улице Кузнецкой, возле областного дома ребенка в Шевченковском районе Харькова, в результате которого произошла стрельба и прогремел взрыв.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как к воротам подъезжает автомобиль Mercedes белого цвета, из которого вышли четверо молодых мужчин.

Они подошли к другой группе мужчин, и в этот момент между ними началась драка.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что между неизвестными произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

В Харькове и области введена полицейская операция "Сирена".

Полицией открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.