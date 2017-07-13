Стрельба на Алексеевке - сотрудники СБУ задерживали находившегося в розыске преступника

Сегодня в 19-40 на парковке супермаркета на окружной дороге в районе Малой Даниловки были задержаны двое мужчин.

По словам очевидцев, при задержании применялось оружие - один из задержанных в итоге был ранен в бедро, пули попали и в три припаркованных автомобиля - Renault, Fiat и Volkswagen. Всего, по словам свидетелей, прозвучало около шести выстрелов.

Факт задержания в СБУ Харьковской области подтвердили, однако без подробностей - как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, проводилась операция по задержанию преступника, находившегося в международном розыске. Личность второго задержанного проверяется.