Стрельба на Алексеевке - сотрудники СБУ задерживали находившегося в розыске преступника

13 июля 2017 г. 22:30
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Сегодня в 19-40 на парковке супермаркета на окружной дороге в районе Малой Даниловки были задержаны двое мужчин.

По словам очевидцев, при задержании применялось оружие - один из задержанных в итоге был ранен в бедро, пули попали и в три припаркованных автомобиля - Renault, Fiat и Volkswagen. Всего, по словам свидетелей, прозвучало около шести выстрелов. 

Факт задержания в СБУ Харьковской области подтвердили, однако без подробностей - как сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, проводилась операция по задержанию преступника, находившегося в международном розыске. Личность второго задержанного проверяется. 

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