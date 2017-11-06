Стрельба на Клочковской. Правоохранители обнародовали предварительные версии убийства Эдуарда Аксельрода

Убийство, произошедшее накануне, правоохранители пока переквалифицировали как заказное, потому стрелок был профессионалом, сделал, по уточненным данным, не двадцать четыре, а пятнадцать выстрелов по машине, которой управлял Аксельрод. Некоторые из них попали в сорокапятилетнего мужчину, что и стало причиной его смерти. Начальник главного следственного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж говорит, что вероятнее всего у стрелка был напарник, который помог ему скрыться с места преступления.

Сергей Чиж, начальник СУ ГУНП в Харьковской обл.

Есть і інша людина, яка надавала допомогу вбивству. Знаходився неподалік на транспортному засобі. І забезпечила відступ злочинця.

Сергей Чиж добавляет, что автоматическое оружие, из которого стрелял киллер, полицейские на месте преступления не обнаружили. Поэтому сейчас правоохранители отрабатывают сразу несколько версий убийства. Первая из них - убийство из корыстных побуждений кем-то из круга окружения потерпевшего.

Сергей Чиж, начальник СУ ГУНП в Харьковской обл.

Другу версію слідство розглядає, як умисне вбивство вчинене через борги. Можливо його особисті або ті, які були перед ним. Ну, і третя версія, яку розглядає слідство, це вчиненне вбивство з метою перерозподілу сфер впливу криміналу міста Харкова.

Для каждой из версий полицейскими была создана следственно-оперативная группа. Также, следствие не исключает еще одну причину для сведения счетов с Аксельродом, ту самую, которую обнародовал генпрокурор Юрий Луценко - что он мог быть причастным к убийству Дениса Вороненкова.

Сергей Чиж, начальник СУ ГУНП в Харьковской обл.

Слідство, також, не виключало дану версію. Ми, паралельно із кримінальним провадженням, паралельно іншому кримінальному провадженню, також, надані конкретні вказівки. І слідча група працює над тим кримінальним провадженням, також, паралельно займається даною версією події.

Кроме того, в деле уже назначено более двух десятков экспертиз - в частности специалисты будут исследовать и тело погибшего, и его авто. Особые надежды правоохранители возлагают на баллистическую экспертизу.