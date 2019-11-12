Стрельба на "Научной": ГБР раскрыло обстоятельства инцидента

12 ноября 2019 г. 17:20
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Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи ГБР расследуют обстоятельства стрельбы полицейским на станции метро "Научная" в Харькове, они рассказали о том, что заставило 22-летнего капрала полиции устроить стрельбу ночью 12 ноября на станции метро "Научная". 

Согласно предварительным данным, находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег. 

Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Произошло задержание полицейского в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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