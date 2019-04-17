Стрельба на поселке Жуковского: подробности от полиции

17 апреля 2019 г. 11:54
263 просмотра

Как сообщалось, накануне вечером на улице Академика Проскуры произошла стрельба, в ходе которой правоохранители задержали нескольких иностранцев.

По информации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что в районе воинской части слышны выстрелы, поступило в полицию 16 апреля около 16:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и несколько экипажей патрульной полиции.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили автомобиль «Daewoo Lanos» под управлением 31-летнего гражданина Израиля с пятью пассажирами от 18 до 24 лет, гражданами того же государства.

Трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, а другие приехали к ним в гости. 

Как пояснил водитель, пассажиры вели себя очень громко, а затем открыли окно в автомобиле и начали стрелять. 

С места происшествия правоохранители изъяли стартовый пистолет, две отстреляны и две НЕ отстрелянных гильзы. 

Участников инцидента доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация об указанном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.