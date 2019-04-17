Стрельба на поселке Жуковского: подробности от полиции

Как сообщалось, накануне вечером на улице Академика Проскуры произошла стрельба, в ходе которой правоохранители задержали нескольких иностранцев.

По информации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что в районе воинской части слышны выстрелы, поступило в полицию 16 апреля около 16:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и несколько экипажей патрульной полиции.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили автомобиль «Daewoo Lanos» под управлением 31-летнего гражданина Израиля с пятью пассажирами от 18 до 24 лет, гражданами того же государства.

Трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, а другие приехали к ним в гости.

Как пояснил водитель, пассажиры вели себя очень громко, а затем открыли окно в автомобиле и начали стрелять.

С места происшествия правоохранители изъяли стартовый пистолет, две отстреляны и две НЕ отстрелянных гильзы.

Участников инцидента доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация об указанном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.