Стрельба на Шатиловке: в полиции рассказали подробности

В Харькове полицейские разыскивают неизвестного за кражу из автомобиля.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове в районе Шатиловки произошла стрельба из-за угона автомобиля.
В полиции рассказали подробности инцидента.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.
Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину.
При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на полицейского. С ушибами пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации.
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающих районах введено полицейскую операцию «Перехват».
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.