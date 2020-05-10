Стрельба на Шатиловке: в полиции рассказали подробности

10 мая 2020 г. 18:52
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В Харькове полицейские разыскивают неизвестного за кражу из автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове в районе Шатиловки произошла стрельба из-за угона автомобиля.

В полиции рассказали подробности инцидента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии  на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.

Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. 

При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на полицейского. С ушибами пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающих районах введено полицейскую операцию  «Перехват».

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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