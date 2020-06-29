Стрельба на вечеринке наркоторговцев в Рио-де-Жанейро: есть погибшие

29 июня 2020 г. 10:38
Источник: РБК-Украина
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В результате стрельбы на вечеринке в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пострадали около 20 человек. Среди них - минимум пять погибших, в том числе, десятилетний ребенок. Об этом пишет Globo.

Столичная полиция сообщила, что на вечеринке присутствовали "члены преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков". По данным полиции, мотивом стал спор о контроле над продажей наркотиков в регионе.

Полиция устанавливает лица преступников, участвовавших в нападении.

По данным следствия, один из погибших, Ян Лукас Соареш Гомес, который был главной целью. Он сын наркоторговца, убитого в столкновении с полицией в 2015 году.

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