Стрельба по прохожим на Пушкинской. Подробности

Несколько выстрелов, рассказывает Сергей, прозвучали на улице Пушкинской в обед. Обернувшись на звук он разглядел молодого человека, стоявшего на балконе этой семи этажки, и стрелял вниз, туда, где шли прохожие.

Сергей, свидетель

Работаю здесь рядом выходил на перекур увидел там выходил мужчина, да и явно слышал выстрелы - это раз, два, три где то около четырех, наверное или может быть чуть больше. Выходил молодой человек, мне даже показался чем то наверное иностранец ну как то вот по внешнему виду, вот, явно там в квартире кто-то был еще. Ну он выходил на вот этот балкон и я как раз обратила внимание, что звук был оттуда

Сегодня с утра дерзкое видео, которым молодой человек поделился в своем Instagram, разошлось по интернету. Пользователи соцсетей распространяли ролик и обсуждали инцидент. Многие пытались выяснить личность стрелка. Чуть позже стало известно и его имя, оказалось, что 20-летний парень учится на 2 курсе в университете Каразина.

Сергей Мащенко, зам. декана факультета иностранных языков ХНУ Каразина

Это как ни прискорбно наш студент. То что мы увидели мы осуждаем однозначно. Это не припостиме явление для университета и для студента нашего университета тем более. Понятно, что мы в шоке.

Через несколько часов парень убрал видео со своего аккаунта в сервисе Instagram. Как и фото где он с оружием позирует возле деканата своего вуза. Оперативно отреагировала и полиция. Сейчас следователем отрыто уголовное производство по статье «хулиганство». Пообщаться с фигурантами видео журналистам не удалось - их доставили в Киевский отдела полиции.

Александр Коцар, нач. Киевского отдела полиции

Сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия данной из квартир. Где работниками полиции устанавливается данный факт. Сейчас следователи на месте происшествия изымают вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 части 4. Данные лица, которые здийснювалды выстрелы по данной квартиры встановленни.

С какого именно оружия: пневматики, стартового пистолета или травматического стрелял студент в полиции пока не комментируют, обещают предоставить больше информации после экспертизы. Между тем жильцы дома, в квартиру которого молодой человек с друзьями заселился в конце лета, говорят, что их гулянки слышат почти каждый день. Что собственно подтверждают и другие видео с профиля студента в социальных сервисах.

И если за шумные гулянки в квартирах уголовной ответственности украинским законодательством не предусмотрено, то за развлечения с оружием юный "снайпер" может оказаться за решеткой лет на семь, если его вина будет доказана в суде.