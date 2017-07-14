Стрельба в центре Харькова. Пострадали двое мужчин

14 июля 2017 г. 10:49
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Накануне около 19:15 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Сумской.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, причиной ссоры стала пристройка балкона жителями данного дома. Якобы владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством соседей. Из-за этого между людьми уже неоднократно случались конфликты. Выяснение отношений в этот вечер закончилось стрельбой.

В результате происшествия пострадали двое граждан. Мужчин доставили в больницу с ранениями, предварительно полученными от травматического пистолета. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Факт события внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся все необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению преступления и устанавливается их местонахождение. Следственные действия продолжаются.

Видео: 

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вул Cумській

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