Стрельба в центре Харькова. Пострадали двое мужчин

Накануне около 19:15 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Сумской.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, причиной ссоры стала пристройка балкона жителями данного дома. Якобы владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством соседей. Из-за этого между людьми уже неоднократно случались конфликты. Выяснение отношений в этот вечер закончилось стрельбой.

В результате происшествия пострадали двое граждан. Мужчин доставили в больницу с ранениями, предварительно полученными от травматического пистолета. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Факт события внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся все необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению преступления и устанавливается их местонахождение. Следственные действия продолжаются.