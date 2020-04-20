Стрельба в Канаде: стрелок руководил стоматологическими клиниками, которые закрылись из-за COVID-19

Мужчина, открывший стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, руководил двумя стоматологическими клиниками в Дартмуте и Галифаксе, увлекался оружием и покупал подержанные полицейские машины на аукционах.

Габриэль Вортман жил в Портапике, где произошли первые убийства, и в Галифаксе. Один из его клиентов рассказал, что на аукционах Вортман покупал подержанные полицейские авто. Соседи Уортмана сообщили, что у него были проблемы с алкоголем, а из-за пандемии COVID-19 его бизнес закрылся. В то же время в полиции будут расследовать, имеет ли нападение какое-либо отношение к пандемии коронавируса, но пока не найдено никакой связи.

В полиции считают, что преступник сначала убивал знакомых, а после стал расстреливать случайных людей. Один из знакомых Уортмана сообщил, что тот пытался напасть на него, но ему удалось спрятаться. «Он не убивал своих врагов, он убивал своих друзей», — рассказал мужчина, не называя имени.

СМИ пишут, что преступник в образе офицера остановил на шоссе автомобиль и застрелил находившихся в нем людей. Мотив нападавшего пока неизвестен, но участники расследования сомневаются, что дело связано с терроризмом. В полиции считают, что Уортман действовал один.

Около 22 часов 18 апреля 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман, одетый в форму полиции, застрелил несколько человек в небольшом городе Портапик (100 километров от Галифакса, административного центра провинции). Полицейские нашли тела погибших в одном из домов и возле него. По данным полиции, это была первая сцена убийства, за которой последовали еще несколько нападений — они были совершены на расстоянии не менее 50 километров друг от друга.

Преступление произошло в деревне Шубенакади, отметили в полиции. Очевидцы рассказали, что видели там горящую полицейскую машину. Жители провинции также сообщили, что в нескольких домах произошли пожары. По словам очевидцев, Уортман поджег свой дом и несколько других зданий, а затем открыл огонь по людям, выбегавшим на улицу.

Полиция искала подозреваемого 14 часов. Местных жителей призывали оставаться в своих домах и держать двери запертыми, а также избегать районов, где был замечен Гэбриел Уортман. В полиции отмечали, что преступник одет в форму Королевской канадской конной полиции и ездит на автомобиле, напоминающем полицейскую машину, но не работает полицейским. Уходя от преследования, Уортман сменил один автомобиль на другой. Около полудня 19 апреля полиция сообщила, что задержала подозреваемого на оживленном шоссе в районе автозаправочной станции в Энфилде (35 километров от Галифакса), а спустя несколько часов объявила, что тот погиб в перестрелке с полицейскими.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение ее скорострельными видами.