Стрельба в Мукачево: при въезде в Закарпатскую область задержаны несколько человек - СМИ

09 февраля 2020 г. 14:15
Источник: Левый берег
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На Закарпатье в субботу вечером, 8 февраля, правоохранители задержали несколько человек, вероятно, причастных к стрельбе в Мукачево, в результате которой были ранены два человека.

Напомним, утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Водители двух автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении. Сообщалось, что ранения получили два местных жителя 24 и 40 лет.

По информации издания Mukachevo.net, задержание состоялось на посту полиции в Нижних Воротах около 22:00.

Подозреваемые ехали в Закарпатскую область на двух автомобилях на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. 

Отмечается, что в автомобилях обнаружили большое количество оружия.

По данным СМИ, один из пострадавших - бизнесмен Артур Пашкуляк, его доставили в реанимацию, другой раненый - его охранник.

На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. 

Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".

 

Видео: 

Затримання на Нижніх Воротах в Закарпатті

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