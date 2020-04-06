Стрельба в Николаеве: ранен криминальный авторитет

06 апреля 2020 г. 16:44
Источник: ZN.UA
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В Николаеве в понедельник, 6 апреля, у входа в бизнес-центр "Техноконтракт" неизвестные стреляли в бизнесмена и криминального авторитета "Мультика" Михаила Титова. Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу скорой медицинской помощи Николаева.

По предварительным данным, в Титова стреляли со снайперской винтовки Драгунова. Место происшествия оцепила патрульная полиция, там работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

По информации местных СМИ, работники рядом расположенной автомойки услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП.

Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу был объявлен план-перехват.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (Покушение на умышленное убивство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

 

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