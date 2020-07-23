Стрельба в ночном клубе "Панорама": правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого

Накануне правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого в стрельбе в ночном клубе «Панорама». В ходе обысков виявили три пистолетные кобуры, предмет, напоминающий патрон от травматического пистолета, одежду, в которой человек находился на месте совершения преступления, и его сумку. Все это нашли по месту жительства и регистрации подозреваемого. Инцидент произошел ночью 19 июля в помещении развлекательного заведения «Панорама». Во время конфликта неизвестный взял в руки травматическое оружие и совершил выстрелы в двух людей, отдыхавших в клубе. В результате двое мужчин 37 и 27 лет получили ранения грудной клетки.

Карэн, старший охранник ТЦ:

Судя по тому, что здесь искали полицейские – значит, это вот здесь было. - А що тут шукали? - Это они вырезали, ну пули искали. Они вырезали. Якобы это здесь было.

Позже в социальных сетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как компания молодых людей садится в машину, после чего они уезжают. Уже позже люди узнали - на кадрах человек очень похож на бойца смешанных единоборств ММА и бывшего охранника гражданской жены мэра Геннадия Кернеса, Артема Шокало. Правоохранители сообщают только то, что подозреваемый 1993 года рождения, а также занимается спортом.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харк.обл.:

Я можу підтвердити, що це високопрофесійний спортсмен. Людина підготовлена. Тим в кого він стріляв, повезло, що він в них стріляв, а не бив.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 - хулиганство. Вручили его матери подозреваемого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в международный розыск. Кроме этого, по словам Сокуренко, правоохранители будут выяснять, почему ночной клуб работал, несмотря на карантинный запрет. Уже изъяли материалы, касающиеся ситуации - серверы и чеки.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харк.обл.:

Він має бути закритий о 22-ї годині, події відбулися в 1:20. Тому ми порушили кримінальне провадження і проти керівництва, проти власників цього закладу. Теж будем з’ясовувати, чому вони працювали.

Уголовное производство открыли по ст. 325 УК - нарушение санитарных правил.