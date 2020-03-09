Стрельба в парижской мечети

В Париже в воскресение вечером неизвестный открыл стрельбу в мечети, в результате чего один человек получил ранение.

По данным источников в полиции, примерно в 8 часов вечера вооруженный преступник в шлеме вошел во внутренний двор мечети на улице Танжер, в 19 округе Парижа, и открыл огонь. Один человек был серьезно ранен.

Инцидент произошел из-за спора между двумя верующими. Сама мечеть не была бы целью злоумышленника. После стрельбы нападавший скрылся с места происшествия на скутере. Расследованием занимается уголовная полиция.