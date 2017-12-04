Стрельба в студгородке: 19-летнему студенту сообщили о подозрении

20 ноября в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что кто-то открыл стрельбу по окнам общежития.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские в течение часа установили местонахождение и личность стрелка, сообщают в ГУНП в Харьковской области. Им оказался 19-летний студент-иностранец. В результате ЧП никто не пострадал.

При осмотре комнаты общежития, где проживал подозреваемый, правоохранители обнаружили и изъяли оружие, похожее на пневматический пистолет. Кроме того, работники полиции изъяли полимерную бутылку с наслоением вещества, похожее на наркотическое. Изъятое направлено на экспертизу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Молодому человеку сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения