Стрельба в торговом центре: открыто уголовное дело

Сообщение о том, что на Майдане Защитников Украины в торговом центре "Протон" охранники задержали мужчину, который совершил несколько раз стрелял из пневматического пистолета, поступило вчера вечером, 17 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Как установили полицейские, в торгово-развлекательном центре произошел конфликт между охранником и 34-летним мужчиной. В результате харьковчанин достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

С заявлениями о нанесении телесных повреждений в полицию обратились оба участника конфликта. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.