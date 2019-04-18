Стрельба в торговом центре: открыто уголовное дело

18 апреля 2019 г. 13:19
165 просмотров

Сообщение о том, что на Майдане Защитников Украины в торговом центре "Протон" охранники задержали мужчину, который совершил несколько раз стрелял из пневматического пистолета, поступило вчера вечером, 17 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Как установили полицейские, в торгово-развлекательном центре произошел конфликт между охранником и 34-летним мужчиной. В результате харьковчанин достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. 

С заявлениями о нанесении телесных повреждений в полицию обратились оба участника конфликта. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.