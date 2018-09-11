Стрельба в Занках: правоохранители открыли уголовное производство

11 сентября 2018 г. 17:09
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По факту драки и стрельбы в селе Занки Змиевского района открыто уголовное производство. Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказанние в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Как сообщали ранее в пресс-службе полиции, конфликт произошел в поселке Занки Змиевского района Харьковщины. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра и между ними возникла драка. В ходе конфликта было применено травматическое оружие и газовый баллончик - пострадали четыре человека, трое мужчин и работник районной полиции.

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