Стрельба возле спортклуба на Клочковской: в полиции озвучили одну из версий покушения на харьковчанина

Как сообщалось, сегодня вечером возле спортклуба на Клочковской в результате стрельбы ранен харьковский бизнесмен.

На место происшествия выезжало руководство полиции Харьковской области.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбук, всего во время осмотра места происшествия полицейские насчитали 10 пулевых отверстий в трех автомобилях.

Больше никто из граждан не пострадал.

По словам начальника харьковской полиции, предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата.

«Одной из версий совершения данного преступления, которую рассматривает следствие, конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке», - сообщил Олег Бех.

Следователями открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Для задержания злоумышленников в Харькове введен в действие план «Сирена».

«Обращаюсь к водителям, которые в это время проезжали мимо и стали свидетелями совершения данного преступления, предоставить в полицию информацию с видеорегистратора», - написал Бех.