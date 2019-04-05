Студент из Нигерии напал на продавца магазина

Информация о том, что в помещении магазина по улице Ахсарова неизвестный совершил разбойное нападение на продавца, поступила в полицию 3 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 60-летняя потерпевшая рассказала, что в этот день неизвестный зашел в помещение магазина, где она работает продавцом, и нанес ей несколько ударов по лицу. После чего связал руки, ноги и заклеил рот скотчем. Злоумышленник забрал мобильный телефон, деньги из кассы магазина в сумме около 1000 гривен и скрылся.

После нападения женщина была доставлена ​​в больницу с повреждениями различной степени тяжести.Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

В течение суток оперативники установили личность и местонахождение разбойника. Ним оказался 22-летний гражданин Нигерии - студент первого курса курса одного из высших учебных заведений города.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.