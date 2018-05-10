Студент устроил стрельбу в российском колледже, а затем застрелился

10 мая 2018 г. 11:47
Источник: Новое время
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В четверг, 10 мая, в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.

Как сообщили в пресс-службе российской прокуратуры, инцидент произошел во время урока.

Парень выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся.

Один из учеников получил огнестрельное ранение плеча, двое других сразу выпрыгнули из окна второго этажа. В результате один парень получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой - перелом стопы.

Стрелок вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.

По данным Telegram-канала Mash, стрелком оказался Илья Иванченко.

Он проучился в колледже восемь месяцев. За это время он не завел ни одного друга.

Все произошло на глазах у учителя, парню никто не успел помешать.

Отмечается, что Иванченко взял ружье у отца, оно было зарегистрировано.

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