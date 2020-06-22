Стычки под диспансером радиационной защиты: полиция открыла три уголовных производства

Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции чернобыльцев возле медицинского учреждения. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Напомним, что сегодня, 22 июня в 9:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусом.

Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.