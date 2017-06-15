Суд ЕС отказал Дмитрию Киселеву в снятии европейских санкций

15 июня 2017 г. 13:41
Источник: Зеркало недели
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Киселев подал в суд в 2015 году с требованием убрать его из черного списка ЕС.

Суд Евросоюза отказался снимать санкции против генерального директора медиахолдинга "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, введенными ЕС в связи с событиями в Украине. Суд европейского Союза признал оправданными ограничительные меры, принятые Советом ЕС, сообщается на сайте суда.

Санкции против Киселева были введены в 2014 году за причастность к аннексии украинского Крыма. Киселеву запретили въезд на территорию Евросоюза, а также заморозили все его средства. В 2015 году Киселев подал в суд ЕС, чтобы добиться снятия санкций.

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