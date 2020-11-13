Суд определил меру пресечения известному криминальному авторитету. Прокуратура будет подавать апелляцию

В зал суда заводят подозреваемого 51-летнего Вадима Изотова. Мужчина прячет лицо.

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По данным следствия, в июле 2017 он на парковке возле Саржиного Яра, будто-бы, с помощью кодграббера перехватил сигнал автомобильной сигнализации Мазды и забрал из нее 25 тыс. долларов. В феврале 2018 года, во время проведения обыска в автомобиле «Lexus», который, якобы, ему принадлежит правоохранители изъяли холодное оружие. На вызов следователя он не явился и был объявлен в розыск.

В начале 2020 Изотова пытались задержать. Однако он оказал сопротивление полиции, и убегая разбил на Алексеевке 5 автомобилей, после чего скрылся. Накануне его задержали в Сумах.

Роман Петренко, прокурор

Враховуючи стан сімейний, відсутність соціальних зв'язків на території Харкова, враховуючи той факт, що останній перебував у державному розшуку, сторона державного обвинувачення вважає, що саме тримання під вартою він буде доцільним та обгрунтованим

Из оперативных данных, говорит прокурор, Изотова задержали после очередной кражи из авто. Также правоохранители провели обыски в квартире и изъяли холодное оружие, кастет, граббер, записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.

Прокурор просит у суда содержания под стражей, ведь начиная с 2000 года мужчина уже имел несколько судимостей за нанесение телесных повреждений, вымогательство и похищение авто.

Впрочем, защита утверждает - подозрение не обосновано. Не было должного вручения уведомления о подозрении, а один из свидетелей в производстве вообще был под контролем оперативных работников.

Илья Кундиус, адвокат

Якщо оцінювати обґрунтованість підозри, вона не обгрунтована фактично нічим. Це просто виклад обставин, які вважає написати за необхідне слідчий необґрунтовані нічим. Ми готові довести невинуватість і той факт, що дане кримінальне провадження було відверто сфальсифіковано працівниками правоохоронних органів

Поддерживает своего адвоката и подозреваемый Вадим Изотов, свою причастность к преступлениям - отрицает.

Вадим Изотов, подозреваемый

Я не считаю себя виновным, в том в чем меня обвиняют. Я физически не мог. Считаю себя невиновным

Заслушав стороны по делу, судья объявляет меру пресечения. А именно - содержание под стражей с правом внесения залога в почти полмиллиона гривен. Прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда. Изотова подозревают по четырем статьям УК. Если его вину докажут - ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.