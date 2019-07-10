Суд открыл производство по делу о переименовании проспекта Григоренко

Окружной административный суд Харькова 8 июля открыл производство по жалобе касательно переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения "Национального корпуса" со ссылкой на адвоката Дмитрия Цеплицкого.

По его словам, делу присвоен номер 520/6111/19.

Отметим, Харьковский админсуд саботировал иск относительно переименования проспекта. В частности, суд должен принять решение об открытии производства в соответствии с законом в пятидневный срок со дня получения обращения, а именно 25 июня, однако не сделал этого.

Напомним, что 19 июня городской совет принял решение о возвращении проспекта Петра Григоренко имени маршала Жукова.