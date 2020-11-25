Суд по делу ДТП с участием экс-прокурора. Почему до сих пор не вынесен приговор?

Умел сделать - умей и отвечать!

Перед началом заседания родственники погибших в ДТП на Салтовском шоссе не могут сдержать эмоции, увидев обвиняемого. В руках держат портреты близких и плакаты с призывами к справедливости.

Смертельная авария произошла еще в октябре 17-го года. Тогда столкнулись БМВ и Славута. Водитель Славуты, Андрей Шатохин, и пассажир - его брат Сергей - впоследствии скончались в больнице. За рулем БМВ был бывший сотрудник прокуратуры, Максим Марченко. По версии следствия, водитель БМВ снял номера с машины еще до приезда полиции и скрылся. Его задержали, взяли под стражу, но позже Марченко вышел под залог. Дело о ДТП с участием экс-прокурора передали в суд в мае 18-го. Однако рассмотрение все еще продолжается.

В деле сменился уже пятый судья, следовательно, теперь его должны слушать сначала. Но первое заседание не состоялось - подсудимый разорвал договор с адвокатом, а нового быстро не нашел. Судья Александр Майстренко решил назначить Марченко бесплатного защитника. Однако сегодняшнее слушание снова пришлось отложить, ведь новый адвокат не успел ознакомиться с материалами дела. А их накопилось 11 томов.

Враховуючи, що я тільки зараз вступила у справу, не мала можливості ознайомитися із матеріалами справи. Мені потрібен певний час, тому я прошу відкласти розгляд справи.

Родственники погибших считают, что рассмотрение дела затягивается намеренно и отмечают, что устали ждать приговора. Марченко же говорит - в переносах заседаний и длительном рассмотрении дела его вины нет. Впрочем, как и в совершении ДТП.

Анастасия Шатохина, дочь погибшего:

Каждый раз когда мы переносим, уже буквально 3-е заседание подряд адвокат Марченко не являлся на заседание, чем это обосновано - непонятно. На сегодня он не предоставил документы по этому поводу. Мы понимаем, что Марченко просто затягивает заседания.

Максим Марченко, обвиняемый:

У зв'язку з тим, що я розірвав, і мені понадобився другий захисник, було перенесено розгляд справи. Але суд завважав, що мені потрібен бесплатний адвокат. Ось у зв'язку з цим ми сьогодні зібралися. - Ви свою провину визнаєте чи ні? - Я свою провину не визнаю.

Адвокат родственников погибших Евгений Самойлов говорит - обратился к суду с просьбой назначить запасного судью. Ведь вместе с неявками на заседания адвоката обвиняемого, по разным причинам менялись и судьи. А это снова и снова откладывает вынесение приговора.

Евгений Самойлов, представитель потерпевших:

Судья Букреева ушла на пенсию, и перед этим она ничего не сделала, понимая что возможно уйдет на пенсию, ничего не сделала, чтобы в деле был запасной судья. Мы и обращаемся к суду на сегодняшний день: давайте назначим судью, будем рассматривать дело каждый день. Если даже с судьей что-то случится или он уйдет на пенсию, то эту эстафету подхватит запасной судья. И мы не будем снова возвращаться на первоначальную стадию.

Если раньше потерпевшие и их адвокат просили суд назначать слушания каждую неделю, то сейчас настаивают на проведении их ежедневно, чтобы ускорить рассмотрение дела. Следующее - должно состояться 30 ноября.