Суд вернул государству недостроенный жилой дом в Балаклейском районе

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству из частной собственности 40-квартирного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в 2000 году недостроенную многоэтажку в селе Пятигорское Балаклейского района приобрел в собственность харьковчанин и согласно условиям договора купли-продажи должен был сохранить первоначальное назначение здания и ввести дом в эксплуатацию в течение трех лет.

Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил и до сих пор сооружение простояло в стадии строительства. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей. Таким образом, мужчина условия договора не выполнил.

Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, мужчина должен вернуть здание в собственность государства.

Балаклейским отделом Лозовской прокуратуры принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.