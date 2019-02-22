Суд вернул государству недостроенный жилой дом в Балаклейском районе

22 февраля 2019 г. 11:42

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству из частной собственности 40-квартирного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По данным ведомства, в 2000 году недостроенную многоэтажку в селе Пятигорское Балаклейского района приобрел в собственность харьковчанин и согласно условиям договора купли-продажи должен был сохранить первоначальное назначение здания и ввести дом в эксплуатацию в течение трех  лет.

Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил и до сих пор сооружение простояло в стадии строительства. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей. Таким образом, мужчина условия договора не выполнил. 

Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, мужчина должен вернуть здание в собственность государства.

Балаклейским отделом Лозовской прокуратуры принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.

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