Суд вынес приговор ревнивцу, который зарезал жену

Приговором Московского райсуда 53-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены

Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, трагедия произошла августе прошлого года. Так, в семье нередко возникали ссоры, поэтому женщина решила, жить отдельно от мужа. Супруги даже подали документы на развод.

В день трагедии они встретились возле дома, где жили вместе около 13 лет якобы для решения каких-то «бумажных» вопросов. Мужчина пришел на встречу нетрезвый и во время разговора приревновал жену к другому. На этой почве между ними возник очередной конфликт и ревнивец набросился на женщину с ножом, нанеся ей восемь ударов.

В защиту матери бросилась взрослая дочь, которая жила в том же доме и увидела «кровавую расправу» в окно. Она оттянула отца и вызвала скорую. Однако спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось, в тот же день она скончалась в больнице. Кроме взрослой дочери, у погибшей осталось также двое несовершеннолетних детей.

Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы.