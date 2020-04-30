Суд взял под стражу женщину, подозреваемую в убийстве дочери

- Какую девочку любила, какую девочку? - Кристину. – Вы что придумали имена уже? – Я не хочу ни с кем общаться , оставьте меня в покое

Босиком и завернутая в покрывало - в таком виде подозреваемую привезли в Ленинский райсуд Харькова. Здесь ей выбирают меру пресечения на время досудебного расследования. Женщина раз за разом перебивает судью, много говорит о Боге и политике. Судья выносит решение: ходатайство будет рассматриваться без ее участия

Не трогай меня, пошли… Будь ласка, видіть підозрювану

Сторона обвинения настаивает: женщину надо взять под стражу. Мол, она может причинить вред еще кому-то, а преступление, в котором её подозревают, предусматривает пожизненное заключение. Следовательно – она может сбежать

АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ, представитель обвинения

Немає міцних соціальних зв’язків. Перебіваючи на свободі, є всі підстави підозрювати , що вона може переховуватись від слідства. Впливати на свідків у вказаному провадженні. А також ми бачили психоемоційний стан, що свідчить про те, що вона може продовжити свою злочинну діяльність

Защита просит меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Это потому, что у женщины есть дом, работа, а вина ее пока не доказана

ЛЮДМИЛА ЗУЕВА, адвокат

Моей подзащитной предъявлено обвинение. Однако виновной она себя не признает, и доказательства того, что именно моя подзащитная совершила данное преступление, на сегодняшний день отсутствуют. Что касается рисков, о которых говорил прокурор, то она не судима, имеет семью, с ее слов – мужа и брата

Судья идет в совещательную комнату. Выслушав доводы защиты и обвинения, объявляет решение: следующие два месяца подозреваемая будет под стражей