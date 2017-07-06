Суицид из-за диагноза. Пациент разбился об асфальт

06 июля 2017 г. 19:05
Автор: Александр Ронжеренко
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ЧП в поликлиннике №18. Пациент медучреждения выпрыгнул с седьмого этажа

На территории 18-й поликлиники видны следы крови. Сегодня около полудня здесь трагически погиб мужчина. Он выпрыгнул из окна седьмого этажа медучреждения. Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области, 31-летний пациент медцицинского учереждения таким образом покончил жизнь самоубийством. Правда подробностей очевидцы не знают.

Валентина, аптекарь:

Парень выпал с шестого этажа. Всё. ( -Больше вообще ничего? ) И ждут этот самый, катафалку. Всё, что я слышала".

При этом что стало причиной трагического поступка не говорят, ни в полиции, ни в поликлинике. Известно лишь, что отделение, из которого выпругнул парень - дневной стационар, где нет пациентов с тяжелыми заболеваниями.   

Юлия Вакулюк, зам. главного врача:

-Я не буду, я ничего не знаю, ничего не видела, я в это время сдавала отчет. Что я буду вам говорить? Смысл, что я буду это говорить?"
 

Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Видео: 

Суицид из-за диагноза. Пациент разбился об асфальт - 06.07.2017

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