Связала и одела на голову пакет: женщине грозит 15 лет тюрьмы за убийство

Правоохранители обнаружили по месту жительства тело 49-летнего жителя поселка Пересечное со следами физического насилия.

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, информация о происшествии поступила 24 апреля в 13:00.

В тот день 40-летняя сожительница задушила своего нетрезвого мужа. Накануне трагедии пара распивали алкогольные напитки, потом между ними возник конфликт. Оскорбленная женщина связала спящем мужчине веревкой руки за спиной, надела на голову полимерный пакет, который держала руками на шее, пока мужчина не задохнулся.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.