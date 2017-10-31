Сын Авакова задержан после обысков - Кива

Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом Кива сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сообщил он.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, о том что у сына главы МВД, проводятся обыски в рамках досудебного расследования о рюкзаках, которые МВД закупило в 2014 – 2015 годах.