"Сына не вернешь. Важно, чтобы он осознал преступление" В Дергачевском райсуде состоялось слушание по делу водителя, который насмерть сбил пешеходов и скрылся

Автомобильная дорога "Дергачи - Казачья Лопань". Вечером 19 января здесь произошла авария, забравшая жизни двух человек. По версии следствия, водитель микроавтобуса "Рено Мастер”, двигаясь в направлении Дергачей сбил двух пешеходов. От полученных травм 51-летний и 55-летний мужчины погибли на месте происшествия. Иван Масан в этом ДТП потерял единственного сына, без отца осталось двое детей. Утром 20 января мужчине позвонили правоохранители. Сообщили - на дороге обнаружили два мертвых тела мужчин. У одного из них нашли его телефон. В эту историю пенсионер не поверил и положил трубку, подумал - звонят мошенники.

Иван Масан, пострадавший

Положил трубку. Позвонил сыну - опять этот человек. "Ну, так это же я с вами разговаривал". Приехал. Да, лежал на дороге за Дергачах. Лежали за обочиной по кювету. Были разбросаны вещи

За день до трагедии, говорит мужчина, сын поехал к матери, чтобы помочь по хозяйству, после чего должен был поехать домой в Тарановку. Через некоторое время даже позвонил и сказал, что уже дома. Однако, как потом выяснилось, поехал к знакомому на дачу. С ним же, скорее всего, и шел на автобусную остановку, потому что в понедельник должен был быть на работе. Двигаясь краем дороги на них наехала машина.

Следователи установили - водитель проявил невнимательность и осуществляя маневр влево, не убедился, что это будет безопасно, выехал на встречную полосу и допустил наезд на пешеходов. После ДТП водитель автомобиля скрылся, оставив травмированных в опасном для жизни состоянии. Его нашли и задержали на следующий день.

Накануне в Дергачевском районном суде состоялось подготовительное слушание. Обвиняемый - ранее не судимый 62-летний Виктор Яриков. Мужчина выражает свои соболезнования пострадавшим, уверяет - если бы видел пешеходов - избежал столкновения. Себя просит не снимать, так же как и его адвокат. Тот просит у суда смягчить его подзащитному меру пресечения и назначить домашний арест.

Роман Уманский, адвокат

Не було затримано Ярікова безпосередньо під час скоєння злочину. Ризик, що може впливати на свідків не тільки не підтверджується доказами, а навпаки спростовує той факт, оскільки останні відсутні в даному кримінальному провадженні

Прокурор просит суд оставить подозреваемого под стражей, поскольку существуют риски и назначить дело к судебному разбирательству. Ведь преступление тяжкое, потому Яриков может скрываться от следствия. Судья удаляется в совещательную комнату.

Евгений Остропилец, судья Дергачевского районного суда

Після завершення підготовки до судового розгляду суд постановляє - ухвалу про призначення справи до судового розгляду. Суд продовжує застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

До 16 сентября включительно обвиняемый будет находиться в Харьковском следственном изоляторе.

Иван Масан, пострадавший

Дело в том, что сына мне не вернешь, мне важно, чтоб он осознал, что он сделал преступлении. А морально, тяжело конечно. Дело в том, что у меня сын это единственный. Но морально я сейчас немного отошел

Сейчас досудебное расследование завершено. Дело в отношении ДТП расследуют сразу по двум статьям ККУ.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.

А саме за ч.3 статті 263 ККУ - це порушення правил безпеки, що спричинило загибель 2-х осіб та ч.1 статті 135 ККУ - це залишення в небезпеці. Максимальна санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати ТЗ до 3-х років.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 июля.