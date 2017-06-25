Таксист не разминулся с мотоциклистом - авария на площади Поэзии. Двое пострадавших

25 июня 2017 г. 13:19
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Накануне около 21-30 на улице Пушкинской-24 столкнулись автомобиль Деу Ланос и мотоцикл.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП были госпитализированы 29-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя спутница. Водитель такси не пострадал.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, мотоцикл Suzuki двигался от улицы Дарвина в сторону площади Конституции, Деу ехал во встречном направлении с левым поворотом на улицу Чернышевскую. По предварительным данным, травмы у водителя мотоцикла и его спутницы не тяжелые - ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.

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