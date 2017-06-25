Таксист не разминулся с мотоциклистом - авария на площади Поэзии. Двое пострадавших

Накануне около 21-30 на улице Пушкинской-24 столкнулись автомобиль Деу Ланос и мотоцикл.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП были госпитализированы 29-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя спутница. Водитель такси не пострадал.

Как уточнили в УПД ГУНП Харьковской области, мотоцикл Suzuki двигался от улицы Дарвина в сторону площади Конституции, Деу ехал во встречном направлении с левым поворотом на улицу Чернышевскую. По предварительным данным, травмы у водителя мотоцикла и его спутницы не тяжелые - ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.