Талибы утверждают, что в Афганистане разбился американский самолет-разведчик

Об этом сообщил на своей странице в

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился не пассажирский самолет, а американский самолет-разведчик, все члены экипажа погибли.

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился не пассажирский самолет, а американский самолет-разведчик, все члены экипажа погибли.

"Сегодня в полдень в районе Садо-Хело округа Дех-Як провинции Газни разбился вражеский разведывательный самолет, в результате чего весь экипаж и чиновники ЦРУ погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки и трупы лежат на месте аварии, подконтрольной вооруженным отрядам "Талибана". Причина падения самолета не сообщается. Ранее аффилированный с "Талибаном" афганский журналист Тарик Хазнивал опубликовал на своей странице в Twitter видео с места аварии, достоверность которого пока не подтверждена. На видео видны обломки самолета, который, согласно выводам экспертов, может быть самолетом Bombardier E-11A ВВС США, предназначенным для ведения РЭР/РЭБ (радиоэлектронной разведки/радиоэлектронной борьбы).

Поскольку территория, где упал самолет, контролируется "Талибаном", то доступа центрального правительства Афганистана к месту аварии пока нет.