Талибы утверждают, что в Афганистане разбился американский самолет-разведчик

27 января 2020 г. 18:26
Источник: Укринформ
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В провинции Газни на востоке Афганистана разбился не пассажирский самолет, а американский самолет-разведчик, все члены экипажа погибли. Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель исламского движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"Сегодня в полдень в районе Садо-Хело округа Дех-Як провинции Газни разбился вражеский разведывательный самолет, в результате чего весь экипаж и чиновники ЦРУ погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки и трупы лежат на месте аварии, подконтрольной вооруженным отрядам "Талибана". Причина падения самолета не сообщается. Ранее аффилированный с "Талибаном" афганский журналист Тарик Хазнивал опубликовал на своей странице в Twitter видео с места аварии, достоверность которого пока не подтверждена. На видео видны обломки самолета, который, согласно выводам экспертов, может быть самолетом Bombardier E-11A ВВС США, предназначенным для ведения РЭР/РЭБ (радиоэлектронной разведки/радиоэлектронной борьбы).

Поскольку территория, где упал самолет, контролируется "Талибаном", то доступа центрального правительства Афганистана к месту аварии пока нет.

 

 

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