Таможеннику грозит срок за злоупотребление служебным положением

28 марта 2019 г. 11:08
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Харьков-Центральный» в злоупотреблении властью или служебным положением. 

Об этом рассказали в пресс-службе ГБР.

Так, таможенника подозревают в совершении преступления с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет значительной суммы денег. В ходе досудебного расследования установлено, что инспектор таможенного поста, несмотря на требования действующего законодательства, самостоятельно, без направления запросов в специализированные подразделения, принял решение о неправильной классификации упаковочной машины стоимостью 16 миллионов гривен. 

Машину на территорию Украины ввезли из Германии и таможенная ставка ввозимого товара была существенно снижена, поэтому государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 391 000 гривен.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

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