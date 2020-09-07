Тайфун в Японии: эвакуируют 1,5 миллиона человек

07 сентября 2020 г. 10:48
Источник: Укринформ
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Около 1 миллиона 560 тысяч жителей юго-западной части Японии получили распоряжение властей немедленно эвакуироваться. Об этом сообщает NHK.

Масштабная эвакуация проводится в связи с тем, что к этому региону приближается тайфун №10 (по принятой в Японии терминологии).

По состоянию на утро понедельника распоряжения об эвакуации были отданы для префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото и Кагосима.

Кроме того, отмечается, что рекомендации безотлагательно эвакуироваться касаются более чем 4 млн 630 тыс. человек в 10 префектурах.


По данным синоптиков, тайфун №10 приблизился к Корейскому полуострову. Максимальная скорость ветра достигает 144 километров в час с кратковременными порывами почти до 200 км/ч.

 

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