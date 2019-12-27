«Тебе денег дать? Несчастный», - в жутком ДТП на Салтовке пострадало трое человек

- Та ты бухой как минимум. - Как минимум. -Как минимум бухой. - В говно. Нах*й.

Это водитель Ауди после ужасной аварии, которая произошла на мосту на улице Героев Труда накануне вечером. Около девяти часов здесь столкнулись сразу четыре автомобиля - свидетели говорят, «Audi» догнал «Mazda», а потом от удара вылетел на встречную полосу - зацепил «Ford» и протаранил «Geely».

Сегодня утром две из них - разбитые «Audi» и «Ford» - до сих пор оставались на месте происшествия.

Работники аварийно-ремонтной службы приехали на место аварии где-то в восемь утра, чтобы убрать с трассы обломки разбитых машин.

Виктор, водитель аварийно-ремонтной службы

Ну, осколки битые, стекло.

А это Максим, его брат был за рулем вот этого «Ford». На место аварии мужчина приехал через несколько часов после жуткого происшествия. Мужчина уверяет, водитель «Audi» был явно в нетрезвом состоянии.

Максим, брат водителя «Ford»

Сказал, что деньги - не проблема, и всё решит, посмотрим. Человек неадекватный, пьяный за рулём решил поиграть в шашки и ударил одну машину, не справился с управлением, ну и вылетел нам на встречу. Повезло, что брат не поймал столб.

- Ты вышел с кошельком, ты говоришь, давайте разбираться. - Тебе кошелек нужен? Ты блогер? - Во сколько ты оцениваешь? - Ты блогер? - Начинающий. - Начинающий. Сколько денег ты оцениваешь?

- Ему тысячу долларов дать? - Ты его догнал в жопу, вот мазда белая видишь стоит ты в него врезался. - Тебе денег дать? Несчастный. - Я не пострадал, мне не надо. - Нужны тебе деньги? Ему нужны? Сколько я тебе должен?

Этот «Ford», говорит Максим, брат покупал за семь тысяч долларов, теперь — это просто груда искореженного металла. За деньги мужчина не переживает, говорит - главное, что брат отделался легкими ушибами. Впрочем, будет бороться в суде за справедливое решение и наказание виновника аварии.

Максим, брат водителя «Ford»

Оторвало заднюю балку полностью, повело весь кузов, ну, машина восстановлению не подлежит.

Медики после этого дорожно-транспортного происшествия осмотрели шесть человек. Серьезные травмы получили трое из них, все были в сознании, рассказывает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Пасажирка «Geely». 35-ти річний чоловік і тридцятирічна жінка, в них, крім черепно-мозкової травм, переломи кісток стегна, вибачте. І у пасажира «Audi» 51-річного чоловіка, крім черепно-мозкової травми є перелом плеча, плечової кістки.

По информации патрульных ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия выясняются.