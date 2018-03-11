Тела двух людей нашли во время тушения пожара на Cортировке

11 марта 2018 г. 11:47
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Информация о пожаре по адресу улица Железнодорожная-16 поступила в дежурную часть ГСЧС сегодня утром в 6:17.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на место были направлены четыре пожарно-спасательных отделения на автоцистернах. Прибыв по вызову, пожарные установили, что в здании горела одна из комнат, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв.метров. В результате пожара было сильное задымление. Во время тушения огня в примыкающем к зданию гараже бойцы ДСНС нашли тела 2 погибших мужчин 1989 и 1993 годов рождения.

Пожар был локализован в 07:19 и ликвидирован полностью в 08:10.

К работам по пожаротушению привлекались 25 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

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