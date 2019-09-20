Телефонные мошенники обманули харьковчанина на 22 тысячи долларов

72-летний харьковчанин попался в сети телефонных мошенников, выманивших у пенсионера крупную сумму денег.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 сентября в 2:35 жителю Новобаварского района на мобильный телефон позвонил неизвестный и рассказал, что якобы сын мужчины попал в ДТП, и за «непривлечение его к уголовной ответственности» нужны деньги.

Через несколько минут пенсионер встретился с неизвестным мужчиной у дома и передал ему 22 000 долларов США.

Как позже выяснилось, что сын заявителя ДТП не совершал и в полицию не попадал.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника для его задержания.