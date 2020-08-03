Тело пропавшего мужчины нашли в реке Лопань

1 августа в Дергачевское райуправление ГУ ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о том, что в Дергачах пропал мужчина 1953 года рождения. По оперативным данным было сделано предположение, что он утонул в реке Лопань.

На следующий день на место происшествия были направлены водолазы. Они обследовали район вероятного нахождения тела и таки обнаружили его на поверхности воды. Тело погибшего доставили на берег.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.