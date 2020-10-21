Тендер на поставку материалов для строительства и ремонта автодорог Харьковщины выиграла сомнительная фирма, что могла нанести миллионные убытки

Служба безопасности Украины предупредила некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли Харьковщины.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на почти 6,3 миллиона гривен.

При анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, что коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и некачественному выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышение аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.

Благодаря своевременному информированию Службы безопасности Украины руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договоры.