Теплоснабжение в домах харьковчан постепенно восстанавливают - ГСЧС

По состоянию на 7:00 26 февраля теплоснабжения объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 10 часов.

Температура в квартирах поддерживается на уровне 15 - 18 градусов тепла.

Развернуты 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных пунктов обогрева.

В настоящее время обращений граждан в пункты обогрева не зарегистрировано.

Напомним, что 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остается без теплоснабжения 97 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 81 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольные учреждения.