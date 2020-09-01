Теракт на Житомирщине: пытались взорвать поезд с топливом из Беларуси

В Коростенском районе Житомирской области произошел взрыв на железнодорожных путях, где двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. СБУ квалифицировала дело как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате этого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

Правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути.

"Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также на сайте полиции в Житомирской области сообщают, что поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет.