Теракт около Дворца спорта: обвиняемые в СИЗО до 29 декабря

31 октября 2018 г. 19:18
Источник: Укринформ
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Фрунзенский райсуд по делу о теракте возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года продлил арест как меру пресечения для всех трех обвиняемых.
 
Об этом сообщает Укринформ. 
 
По словам адвоката Дмитрия Тихоненкова, к обвиняемому Сергея Башлыкову вызвали скорую помощь из-за жалоб на давление. В ответ на его просьбу отложить рассмотрение дела, суд вызвал еще одну скорую и, в результате, отказал ему в просьбе.
 
"Суд также отказал обвиняемым Виктору Тетюцькому и Владимиру Дворникову в отводе всей коллегии судей, которая, по их мнению, нарушает их право на защиту. Суд отказал обоим в изменении меры пресечения на такую, который не связана с арестом. Относительно Сергея Башлыкова, то он ничего не говорил, поскольку чувствовал себя плохо ", - пояснил адвокат.
 
По его словам, суд допросил двух потерпевших - правоохранителей, которые пострадали при взрыве. Один из них отказался от претензий, а  другой заявил о компенсации потерь на сумму 200 тысяч гривен. 
 
Суд продлил пребывание в СИЗО, всем трем обвиняемым еще на два месяца - до 29 декабря. Следующее заседание состоится 7 ноября. 

Напомним, 22 февраля 2015 года в Харькове во время шествия активистов возле Дворца спорта, посвященной памяти Героев Небесной сотни,  прогремел взрыв. В результате на месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице. 11 человек оказались ранены. 

 

 

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